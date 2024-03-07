Одна з найбільших оборонних компаній у Європі готова інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні — Finance.ua

Одна з найбільших оборонних компаній у Європі готова інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Одна з найбільших оборонних компаній у Європі готова інвестувати у виробництво боєприпасів в Україні

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії повномасштабному вторгненню рф.

Про це журналістам заявив власник і виконавчий директор CSG, мільярдер Міхал Стрнад, повідомляє Bloomberg.

За словами Стрнада, чеська компанія хотіла б інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну та вже веде переговори з українським державним концерном «Українська оборонна промисловість» про потенційне спільне підприємство.

В Україні CSG хоче виробляти артилерійські й танкові снаряди, а також важку техніку.

Стрнад розповів, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну його компанія збільшила виробництво великокаліберних боєприпасів на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії в понад 10 разів.

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«Нелегко керувати таким стрімким зростанням. Якби у нас була угода, ми б передали наші технології Україні. Таким чином, ми могли б використовувати їхні можливості і їхніх людей для нарощування виробництва артилерійських і танкових боєприпасів», — пояснив він.

Окрім боєприпасів, CSG виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронемашини та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує танки Т-72 радянських часів для української армії. Уже зараз, щоб задовольнити попит, компанія будує нові виробничі цехи в Чехії.

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