Одна з найбільших авіакомпанія США змінює правила посадки в літак — Finance.ua

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Одна з найбільших авіакомпанія США змінює правила посадки в літак

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Одна з найбільших авіакомпанія США змінює правила посадки в літак
Одна з найбільших авіакомпанія США змінює правила посадки в літак
З 26 жовтня одна з найбільших авіакомпанія в США United Airlines вводить новий спосіб посадки в літак.
Як повідомляє Avianews, згідно зі службовою запискою авіаперевізника, нова концепція посадки в літак передбачає, що нові правила посадки торкнуться пасажирів економ-класу.
Спочатку на борт заходитимуть пасажири першого класу, власники карток високих рівнів програми лояльності, люди з інвалідністю, діючі військові та сім'ї з маленькими дітьми.
Далі на борт пускатимуть пасажирів з місцями біля вікна, за ними до літака заходитимуть мандрівники із середніми місцями, а потім пасажири із місцями біля проходу.
Примітно, що всі авіакомпанії першими пропускають на борт пасажирів бізнес-класу та власників преміальних карток. Однак у United Airlines торкнулися економ-класу, заявивши, що спочатку пускатимуть на борт пасажирів з квитками біля вікна та з квитками на середні місця.
Нова модель посадки в літак, за оцінками United Airlines, допоможе прискорити процес на 2 хвилини і буде застосовуватися на внутрішніх та деяких міжнародних маршрутах.
Хоча такий час здається незначним, в деяких випадках він може допомогти уникнути додаткових затримок у зайнятих аеропортах.

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За матеріалами:
УНІАН
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