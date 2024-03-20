Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування — Finance.ua

Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

Водогосподарські організації Одеської області отримали від уряду Японії технічну допомогу, яка допоможе з реконструкцією меліоративної інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

У межах грантової допомоги регіон отримав 15 одиниць техніки: екскаватори, трактори, бульдозери.

«Ця техніка допоможе відновлювати об'єкти державної меліоративної інфраструктури», — зазначив Кіпер.

Наразі в Одеській області триває реконструкція трьох зрошувальних систем: Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської.

Реалізація проектів сприятиме збільшенню площ поливу та відповідно, збільшенню обсягів урожаю аграріїв.

Економічна Правда За матеріалами:

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