Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування — Finance.ua

Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування
Водогосподарські організації Одеської області отримали від уряду Японії технічну допомогу, яка допоможе з реконструкцією меліоративної інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
У межах грантової допомоги регіон отримав 15 одиниць техніки: екскаватори, трактори, бульдозери.
«Ця техніка допоможе відновлювати об'єкти державної меліоративної інфраструктури», — зазначив Кіпер.
Наразі в Одеській області триває реконструкція трьох зрошувальних систем: Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської.
Реалізація проектів сприятиме збільшенню площ поливу та відповідно, збільшенню обсягів урожаю аграріїв.
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