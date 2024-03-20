Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування — Finance.ua
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Одещина отримала від Японії техніку для реконструкції зрошування

Казна та Політика
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Водогосподарські організації Одеської області отримали від уряду Японії технічну допомогу, яка допоможе з реконструкцією меліоративної інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
У межах грантової допомоги регіон отримав 15 одиниць техніки: екскаватори, трактори, бульдозери.
«Ця техніка допоможе відновлювати об'єкти державної меліоративної інфраструктури», — зазначив Кіпер.
Наразі в Одеській області триває реконструкція трьох зрошувальних систем: Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської.
Реалізація проектів сприятиме збільшенню площ поливу та відповідно, збільшенню обсягів урожаю аграріїв.
За матеріалами:
Економічна Правда
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