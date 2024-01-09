Одеські порти торік збільшили перевалку вантажів на 15% — Finance.ua
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Одеські порти торік збільшили перевалку вантажів на 15%

Казна та Політика
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Порти «Великої Одеси» за підсумками 2023 року перевалили 50 млн т вантажів, що на 15% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
«Здебільшого це був експорт агропродукції, який призначався для різних країн світу, серед яких Єгипет, Китай, США, Туніс, Іспанія, Італія, Греція, Туреччина, Румунія, Алжир, Нідерланди, Болгарія, Пакистан, Бельгія», — повідомив він.
Кіпер додав, що за весь час функціонування коридорів до Одещини завантажено понад 400 суден.
Також він пообіцяв у лютому опублікувати дані підрахунків про те, скільки держава заробила на боротьбі з «чорним» зерном.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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