Одеські порти торік збільшили перевалку вантажів на 15% — Finance.ua

Одеські порти торік збільшили перевалку вантажів на 15% Сьогодні 06:45 — Казна та Політика

Порти «Великої Одеси» за підсумками 2023 року перевалили 50 млн т вантажів, що на 15% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram

«Здебільшого це був експорт агропродукції, який призначався для різних країн світу, серед яких Єгипет, Китай, США, Туніс, Іспанія, Італія, Греція, Туреччина, Румунія, Алжир, Нідерланди, Болгарія, Пакистан, Бельгія», — повідомив він.

Кіпер додав, що за весь час функціонування коридорів до Одещини завантажено понад 400 суден.

Також він пообіцяв у лютому опублікувати дані підрахунків про те, скільки держава заробила на боротьбі з «чорним» зерном.

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