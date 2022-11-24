Обстріли української енергетики загрожують транзиту газу рф до Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обстріли української енергетики загрожують транзиту газу рф до Європи

Енергетика
8
І без того обмежений росією обсяг транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему опинився під загрозою внаслідок спричинених російськими обстрілами відключень електроенергії в Україні.
Про це очільник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів в інтерв’ю Bloomberg.
Читайте також
Аварійні відключення електроенергії, запроваджені «Укренерго» після масованих російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі України, передусім — енергетичній, загрожують «паралізувати» газогін, який транспортує російський газ в Європу.
«Атака росії на українські газовидобувні та електричні мережі може порушити транзит», — сказав Макогон. «Ситуація складна, але контрольована. Ми намагаємося швидко відновити всі пошкодження».
Місце для вашої реклами
Газовий маршрут через Україну є останнім для російських поставок до країн Західної Європи після зупинки поставок по «Північному потоку».
Газпром ще з минулого року скорочує поставки газу до Європи, але з початком повномасштабної війни в Україні скорочення посилилося.
Так, російський Газпром не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку «Суджа» через українську ГТС, і наразі прокачує до 50 млн кубів газу замість законтрактованих 77 млн кубів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.