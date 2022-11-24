Обстріли української енергетики загрожують транзиту газу рф до Європи — Finance.ua

Обстріли української енергетики загрожують транзиту газу рф до Європи Сьогодні 17:41 — Енергетика

І без того обмежений росією обсяг транзиту газу до Європи через українську газотранспортну систему опинився під загрозою внаслідок спричинених російськими обстрілами відключень електроенергії в Україні.

Про це очільник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон розповів в інтерв’ю Bloomberg

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Аварійні відключення електроенергії, запроваджені «Укренерго» після масованих російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі України, передусім — енергетичній, загрожують «паралізувати» газогін, який транспортує російський газ в Європу.

«Атака росії на українські газовидобувні та електричні мережі може порушити транзит», — сказав Макогон. «Ситуація складна, але контрольована. Ми намагаємося швидко відновити всі пошкодження».

Газовий маршрут через Україну є останнім для російських поставок до країн Західної Європи після зупинки поставок по «Північному потоку».

Газпром ще з минулого року скорочує поставки газу до Європи, але з початком повномасштабної війни в Україні скорочення посилилося.

Так, російський Газпром не використовує навіть вже сплачені та заброньовані потужності транзиту через точку «Суджа» через українську ГТС, і наразі прокачує до 50 млн кубів газу замість законтрактованих 77 млн кубів.

Економічна Правда За матеріалами:

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