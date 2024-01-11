ОАЕ заборонили пропускати танкери під прапором Камеруну: перевозять російську нафту — Finance.ua
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ОАЕ заборонили пропускати танкери під прапором Камеруну: перевозять російську нафту

Енергетика
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Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заборонили заходити в свої води суднам під прапором Камеруну — цим кроком країна дистанціює себе від ризикованих суден, які використовуються для транспортування підсанкційної російської нафти.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства енергетики та інфраструктури ОАЕ.
Згідно з циркуляром міністерства, компанії та суднові агенти не повинні надавати послуги суднам, зареєстрованим у Камеруні. Заборона не поширюватиметься на судна, які пройшли оцінку міжнародного класифікаційного органу.
Більшість торговельних суден плавають під прапорами країн, далеких від тих, якими вони володіють або керують. Найпопулярніші - Панама і Маршаллові острови, які є невід'ємною частиною стандартів безпеки в судноплавній галузі.
«Але коли росія зібрала величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти в умовах санкцій США, частина цього флоту перейшла під маловідомі прапори, такі як прапор Камеруну», — підкреслює Bloomberg.
Ще в середині минулого року Камерун був визначений як країна з дуже високим ризиком того, що судна не пройдуть перевірку безпеки при заході в порт.
Зареєстрований в Камеруні флот нафтових танкерів невеликий, але більшість з них за останній рік побували в росії.
З 14 нафтовозів під прапором Камеруну, достатньо малих, щоб забирати нафту з російських портів, 11 робили це протягом останніх 12 місяців, свідчать дані, зібрані Bloomberg.
На них припадає менше 1% від загального обсягу поставок нафти з росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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