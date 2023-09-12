Новий власник Триліського спиртового заводу має сплатити за нього понад 11,5 млн грн — роз’яснення Прозорро. Продажі Сьогодні 10:35 — Фондовий ринок

7 вересня 2023 року в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі відбулися торги з приватизації Триліського спиртового заводу.

Новий власник Триліський спиртового заводу має сплатити за нього понад 11,5 млн гривень — переможну ставку торгів та всі заборгованості підприємства. Це третя спроба Фонду державного майна України продати обʼєкт на торгах. Обʼєкт продавався на гібридному голландському онлайн-аукціоні, тобто на пониження ціни.

Гібридний голландський онлайн-аукціон — це онлайн-аукціон, під час якого початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження. Якщо на торги приходить змагатися більше, ніж один учасник, то після зниження ціни відбувається етап закритих цінових, коли інші учасники можуть запропонувати ціну, вищу зафіксованої.

Переможець аукціону з приватизації заводу зупинив зниження стартової ціни на сумі 6,5 тисяч гривень. Після завершення онлайн-аукціону переможець має підписати протокол торгів, сплатити вартість лота та підписати договір, а також сплатити усі борги підприємства та виконати інші умови, передбачені договором та умовами приватизації. Лише після цього приватизація заводу вважатиметься завершеною.

Якщо переможець торгів відмовиться сплатити усю суму, включно з переможною ставкою, ПДВ та заборгованостями, то він втратить 131 тис. гривень гарантійного внеску, а завод залишиться у державній власності, відтак ФДМУ зможе виставити його на приватизацію повторно.

Триліський спиртовий завод має накопичену заборгованість сумою 11,44 млн гривень. З них майже 4 млн гривень — заборгованість виплати заробітної плати, ще 5,7 млн гривень — борги перед держбюджетом. Крім того, щодо майна заводу зареєстровані два арешти та накладено податкову заставу: завод веде 20 судових спорів, з яких 18 — про стягнення заборгованості по зарплаті. Новий власник також буде зобовʼязаний зберегти персонал протягом 6 місяців та розвʼязати питання з судовими позовами, арештами та заставами.

З 2010 року цей спиртзавод не здійснює виробничу діяльність, виробниче обладнання не використовується. Підприємство є збитковим: лише за перше півріччя 2023 року чистий збиток склав 902 тис. гривень, у 2022 році — 1,2 млн гривень, у 2021-му — понад 1 млн гривень.

Проданий на аукціоні майновий комплекс включає нерухоме майно та інфраструктуру загальною площею 13,2 тисячі кв. м, які розташовані на земельній ділянці площею понад 104 га. Однак відповідно до законодавства земельні ділянки не приватизуються. Тобто новому власнику не належатиме земля, на якій розташований Триліський спиртовий завод.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях вперше намагалося продати цей спиртзавод у липні 2023 року, однак на ринку не знайшлося інвесторів, зацікавлених змагатися за цей обʼєкт.

Нагадаємо, гібридні голландські онлайн-аукціони проходять на Прозорро. Продажі з жовтня 2017 року. За даними публічного модуля аналітики в системі вже відбулося майже 21 тисяча успішних голландських аукціонів, за підсумками яких організатори отримали майже 11,5 млрд гривень.

Після відновлення малої приватизації у системі Прозорро. Продажі у вересні 2022 року і до сьогодні держава та громади вже заробили до своїх бюджетів понад 4,2 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

як повідомляє Рrozorro, єдиний майновий комплекс державного підприємства «Триліський спиртовий завод» було продано за 6553 грн.

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