Нові підстави для звільнення працівників установлено законодавством — Finance.ua
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Нові підстави для звільнення працівників установлено законодавством

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Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» встановлено 4 нові підстави для припинення трудових відносин, пише Кадровик.
  • смерть роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (п. 81 ст. 36 КЗпП);
  • смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим (п. 82 ст. 36 КЗпП);
  • відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль (п. 83 ст. 36 КЗпП);
  • неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій (п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП).
Роботодавець може розірвати трудовий договір на підставі пункту 6 частини першої статті 41 КЗпП, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (частина четверта ст. 41 КЗпП).
Про таке звільнення працівника потрібно персонально попередити не пізніше ніж за 10 календарних днів (частина сьома ст. 492 КЗпП) та виплатити йому вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП).
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За матеріалами:
Finance.ua
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