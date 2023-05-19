"Нова пошта" відновила роботу мобільного додатку після збою — Finance.ua
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"Нова пошта" відновила роботу мобільного додатку після збою

Фондовий ринок
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Компанія «Нова пошта» відновила роботу мобільного додатку та сервісу авторизації після збою в системі. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що усі сервіси мобільного додатку наразі доступні - користувачі знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти через поштомати.
«Усі сервіси на відділеннях теж доступні: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Сплачувати посилки кур'єру також можна усіма способами оплати», — йдеться у повідомленні.

Збій у системі «Нової пошти» — що відомо

Ще з вечора 17 травня додаток «Нової пошти» не оновлював дані та працював зі збоями. Також неможливо було скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку. Водночас бізнес-кабінет та сайт працювали у звичайному режимі, як і відділення компанії.
У одному з Telegram-каналів повідомляли, що причина збою — у фішинговому листі, який поклав корпоративну пошту та систему.
За матеріалами:
УНІАН
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