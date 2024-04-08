Nova Pay в червні планує запустити кредитні лінії для малого бізнесу — Finance.ua

Nova Pay в червні планує запустити кредитні лінії для малого бізнесу
Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay має намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ), орієнтовно — у червні, а найближчим часом — випустити кредитні картки.
Про це повідомила директорка з продажів компанії Тетяна Віканова на конференції Digital Lending 2024, ініційованій Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) у Києві.
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«Якщо (говорити. — Ред.) про продукти кредитні, у нас будуть кредитні лінії для підприємців, і зараз, найближчим часом, ми вийдемо з кредитною карткою», — сказала вона.
Віканова уточнила, що наразі продукт кредитної лінії для МСБ перебуває на стадії розроблення, його запуск очікується приблизно в червні цього року.
Крім того, директорка з продажів нагадала, що місяць тому NovaPay імплементувала відкриття рахунків для фізосіб-підприємців (ФОП).
«Уже чотири тисячі ФОПів відкрили у нас рахунки й активно ними користуються», — прокоментувала Віканова попит на нову послугу.
За її словами, NovaPay має на меті за цей рік залучити щонайменше пів мільйона клієнтів і 50 тис. ФОПів.
«Якщо ми говоримо про стратегію трьох років, то це 3 млн клієнтів в onboarding, це міжнародні платежі через наш мобільний застосунок, це післяплата. І не лише в межах України. І, звичайно, це також посилка в кредит», — поділилася планами компанії Віканова.
Довідка Finance.ua:
- NovaPay — заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях «Нової пошти»;
- згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях «Нової пошти» в усій Україні;
- за даними Національного банку України, минулого року компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами — 32% від загального обсягу.
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