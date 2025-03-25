Нова класифікація ВООЗ: експертка розповіла про зміни у віковій структурі суспільства — Finance.ua

Нова класифікація ВООЗ: експертка розповіла про зміни у віковій структурі суспільства Сьогодні 21:33

Нова класифікація ВООЗ: експертка розповіла про зміни у віковій структурі суспільства

Через те, що демографічне старіння є неминучим процесом, який впливає на всі країни світу, включно з Україною, ООН та ВООЗ періодично змінюють вікові межі. Це свідчить про зміни в тривалості життя та активності людей.

Про це заявила директорка Інституту демографії Елла Лібанова на конференції «Економіка досвіду».

Вона наголосила, що цей процес можна і потрібно використовувати в інтересах суспільства та людей старшого віку.

Сучасні вікові класифікації за версією ООН та ВООЗ:

до 45 років — молодь,

до 60 років — середній вік,

до 75 років — похилий вік,

до 90 років — старечий вік,

90+ років — довгожителі.

Ця градація значно відрізняється від тієї, що була десятиріччя тому.

За словами Лібанової, демографічне старіння в Україні має кілька ключових причин:

Занизька народжуваність — для стабільної демографічної ситуації потрібно, щоб середня жінка народжувала 2,1 дитини, однак ця цифра є недосяжною у жодній європейській країні.

Подовження тривалості життя — світові організації довго боролися за збільшення середньої тривалості життя, і тепер цей успіх призвів до зростання частки літніх людей.

Міграційні процеси — молодь виїжджає з країни, що ще більше загострює проблему старіння населення.

Війна та її наслідки — через бойові дії значна кількість населення покинула країну, що призводить до дисбалансу у віковій структурі населення.

В Україні додатковою проблемою є низька тривалість життя чоловіків — значна частина не доживає до 65 років. Крім того, війна спричинила масову еміграцію українців до Європи, зокрема 4,3 млн осіб перебувають під дією законів про тимчасовий захист, з яких лише 6% - це люди 65+ років.

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