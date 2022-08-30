Nokia до кінця року згорне свій бізнес у росії — Finance.ua

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Nokia до кінця року згорне свій бізнес у росії

Фондовий ринок
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Nokia до кінця року згорне свій бізнес у росії
Nokia до кінця року згорне свій бізнес у росії
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia до кінця 2022 року має намір згорнути свій бізнес в російській федерації.
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема, в компанії заявили, що повністю йдуть з росії.
«До кінця року переважна більшість наших співробітників в росії піде з Nokia, і ми звільнимо всі наші офіси. Ми збережемо офіційну присутність в країні до тих пір, поки не буде завершено юридичне закриття», — заявив представник Nokia.

Російський економічний корабель, іди на##й 🧐

Зазначимо, все більше і більше західних компаній закривають свій російський бізнес після того, як 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше шведська компанія Ericsson, яка на початку року відправила своїх співробітників в росії в оплачувані відпустки, заявила про те, що повністю піде з країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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