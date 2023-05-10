Nokia C22 буде представлена ​​11 травня — Finance.ua
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Nokia C22 буде представлена ​​11 травня

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Nokia C22 буде представлена ​​11 травня
Nokia C22 буде представлена ​​11 травня
У Twitter Nokia Mobile India офіційно оголосила про те, що їх новий смартфон серії C, Nokia C22, буде представлений в Індії всього за два дні. Це означає, що пристрій буде запущено 11 травня для індійського ринку. Nokia C22 — міцний пристрій із міцним корпусом і вражаючим часом автономної роботи до трьох днів.

Характеристики Nokia C22

Найновіший смартфон Nokia, C22, незабаром вийде на ринок Індії з деякими вражаючими функціями. Під капотом телефон працює на процесорі Unisoc SC9863A (28 нм) з основною тактовою частотою 1,6 ГГц. Телефон також працює на базі операційної системи Android 13 (версія Go) і має графічний процесор IMG8322.
Nokia C22 оснащений 6,5-дюймовим РК-дисплеєм IPS із роздільною здатністю 720×1600 пікселів, що робить його ідеальним пристроєм для потокового відео або перегляду веб-сторінок. Його подвійна задня камера складається з ширококутної камери 13 МП і макрокамери 2 МП, а передня камера має датчик 8 МП для зйомки селфі.
Однією з найбільш вражаючих особливостей Nokia C22 є час автономної роботи. Завдяки потужному акумулятору ємністю 5000 мАг користувачі можуть розраховувати на три дні роботи без підзарядки. Крім того, пристрій також підтримує швидку зарядку потужністю до 10 Вт, що гарантує, що користувачі можуть швидко зарядити телефон у разі потреби.
За матеріалами:
Portaltele
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