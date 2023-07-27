НКРЕКП погодила розподіл на рівні 50/50 доходів від продажу перетину для імпорту-експорту е/е між Україною та Румунією — Finance.ua

НКРЕКП погодила розподіл на рівні 50/50 доходів від продажу перетину для імпорту-експорту е/е між Україною та Румунією Сьогодні 09:45 — Енергетика

НКРЕКП погодила розподіл на рівні 50/50 доходів від продажу перетину для імпорту-експорту е/е між Україною та Румунією

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі (ОСП) України і Румунії, наданий НЕК «Укренерго».

Відповідне рішення ухвалено на засіданні регулятора в середу.

«Погодити розподіл доходів від управління обмеженнями, погоджений ОСП України та Румунії і визначений проєктом договору про розподіл міжзональної пропускної спроможності між торговельними зонами НЕК „Укренерго“ та C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., надісланим листом „Укренерго“ від 25 липня 2023 року № 01/36 002», — йдеться в ухваленому проєкті постанови НКРЕКП.

Директор з ринкових операцій «Укренерго» Олександр Стремоух зі свого боку зазначив, що компанія планує підписати договір із румунським ОСП C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. найближчим часом після отримання рішення регулятора, оскільки «договір уже погоджений румунським оператором».

Проте, відповідаючи на запитання члена НКРЕКП Руслана Кайдаша про ймовірний час початку експортно-імпортних операцій із Румунією, Стремоух звернув увагу, що необхідно отримати ще низку нормативних і законодавчих актів.

«Ми зі свого боку деталізували шляхи, які ще необхідно зробити, щоб запустити спільні аукціони за румунським напрямком. Усе залежатиме, зокрема, від дати підписання змін до податкового кодексу, низки постанов НКРЕКП», — сказав він.

Як повідомлялося, 12 липня таке рішення НКРЕКП ухвалила щодо розподілу 50/50 доходів від управління обмеженнями між ОСП України та Словаччини, наданий НЕК «Укренерго».

До цього кошти від продажу перетину отримував лише український ОСП за домовленістю між операторами з урахуванням війни на рік після синхронізації української та європейської енергосистем, що відбулася 16 березня 2022 року.

НКРЕКП наголошувала, що узгодження зазначеного порядку між «Укренерго» та словацьким SEPS є важливою умовою, яка відкриває можливість для проведення експортно-імпортних операцій з електричною енергією через транскордонний перетік за напрямком «Україна — Словаччина».

Після цього «Укренерго» розподілило по 10 МВт перерізу (пропонувалося по 200 МВт) на декілька денних годин із постачанням на 23 липня, зі словацького боку було розподілено по 40 МВт, але експорт так і не відбувся, а НЕК перестала пропонувати потужність до Словаччини на аукціони.

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