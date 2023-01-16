Nissan представив новий спортивний автомобіль — Finance.ua

Nissan представив новий спортивний автомобіль
Японський автовиробник Nissan презентував на Токійському автосалоні новий спортивний автомобіль 2024 Nissan GT-R.
Про це повідомляє TFLcar.
В автомобілі встановлений 3,8-літровий турбодвигун V6 із подвійним наддувом. Загальна потужність двигуна становить 565 кінських сил, а крутний момент — 467 Нм.
Спорткар має 6-ступінчасту трансмісію з подвійним зчепленням.
У Nissan GT-R вбудований 20,3-сантиметровий дисплей з інформаційно-розважальною системою NissanConnect, а також є підключення до Apple CarPlay та супутникове радіо SiriusXM.
Офіційної інформації про ціну спорткара компанія не опублікувала, проте, за даними експертів, один екземпляр коштуватиме від 115 тисяч доларів США.
В американських дилерів автомобіль почне з’являтися вже навесні цього року.
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