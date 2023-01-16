Nissan представив новий спортивний автомобіль — Finance.ua

Nissan представив новий спортивний автомобіль Сьогодні 04:39 — Технології&Авто

Nissan представив новий спортивний автомобіль, Фото: tflcar.com

Японський автовиробник Nissan презентував на Токійському автосалоні новий спортивний автомобіль 2024 Nissan GT-R.

Про це повідомляє TFLcar

В автомобілі встановлений 3,8-літровий турбодвигун V6 із подвійним наддувом. Загальна потужність двигуна становить 565 кінських сил, а крутний момент — 467 Нм.

Спорткар має 6-ступінчасту трансмісію з подвійним зчепленням.

Фото: tflcar.com

У Nissan GT-R вбудований 20,3-сантиметровий дисплей з інформаційно-розважальною системою NissanConnect, а також є підключення до Apple CarPlay та супутникове радіо SiriusXM.

Офіційної інформації про ціну спорткара компанія не опублікувала, проте, за даними експертів, один екземпляр коштуватиме від 115 тисяч доларів США.

В американських дилерів автомобіль почне з’являтися вже навесні цього року.

Фото: tflcar.com

Укрінформ За матеріалами:

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