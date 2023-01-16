Nissan представив новий спортивний автомобіль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan представив новий спортивний автомобіль

Технології&Авто
23
Nissan представив новий спортивний автомобіль
Nissan представив новий спортивний автомобіль, Фото: tflcar.com
Японський автовиробник Nissan презентував на Токійському автосалоні новий спортивний автомобіль 2024 Nissan GT-R.
Про це повідомляє TFLcar.
В автомобілі встановлений 3,8-літровий турбодвигун V6 із подвійним наддувом. Загальна потужність двигуна становить 565 кінських сил, а крутний момент — 467 Нм.
Спорткар має 6-ступінчасту трансмісію з подвійним зчепленням.
Фото: tflcar.com
Фото: tflcar.com
У Nissan GT-R вбудований 20,3-сантиметровий дисплей з інформаційно-розважальною системою NissanConnect, а також є підключення до Apple CarPlay та супутникове радіо SiriusXM.
Офіційної інформації про ціну спорткара компанія не опублікувала, проте, за даними експертів, один екземпляр коштуватиме від 115 тисяч доларів США.
В американських дилерів автомобіль почне з’являтися вже навесні цього року.
Фото: tflcar.com
Фото: tflcar.com
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.