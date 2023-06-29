Nissan готує екстремальну версію пікапа Navara (фото) — Finance.ua
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Nissan готує екстремальну версію пікапа Navara (фото)

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Nissan готує екстремальну версію пікапа Navara (фото)
Nissan готує екстремальну версію пікапа Navara (фото)
Лінійка Nissan Navara 2023 поповниться новою модифікацією підвищеної прохідності. Перші зображення пікапа вже потрапили у мережу.
Нова версія має агресивніший вигляд, величезну чорну решітку радіатора, захисний пластиковий обвіс і масивні бампери. На автомобіль встановили 18-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами. На даху з’явився багажник, а в кузові — сталеві дуги. Кліренс пікапа збільшено.
Салон Nissan Navara не розсекретили, але відомо, що він отримає нове зносостійке оздоблення.
Рушійною силою автомобіля є 2,5-літровий турбодизельний мотор потужністю 190 кінських сил. У ролі трансмісії виступає 6-ступінчаста механічна або 7-ступінчаста автоматична КПП. Повний привід зі знижувальною передачею залишився без змін.
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За матеріалами:
mmr.ua
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