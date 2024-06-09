Nissan більше не інвестуватиме в нові бензинові двигуни, а натомість робить ставку на електро — Finance.ua
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Nissan більше не інвестуватиме в нові бензинові двигуни, а натомість робить ставку на електро

Фондовий ринок
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Nissan більше не інвестуватиме в нові бензинові двигуни, а натомість робить ставку на електро
Nissan більше не інвестуватиме в нові бензинові двигуни, а натомість робить ставку на електро
Nissan вирішив відмовитися від подальших інвестицій у розробку нових газових двигунів, роблячи ставку на електрифікацію.
Про це заявив один із керівників компанії в інтерв'ю австралійському журналу Drive
Він зазначив, що майбутнє Nissan пов’язане з електромобілями, а не з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).
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Це рішення Nissan різко контрастує з планами конкурентів. Наприклад, Mazda, Subaru і Toyota нещодавно оголосили про спільний проект з розробки нових бензинових двигунів. У той час як ці компанії прагнуть продовжити життя ДВЗ, Nissan орієнтується на інновації в галузі електроприводів.
Одним із ключових напрямків для Nissan стане технологія e-Power. Ця система використовує невеликий бензиновий двигун виключно як генератор для живлення електромоторів. Компанія працює над збільшенням теплового ККД своїх бензинових двигунів до 50%, що є значним досягненням в індустрії.
Nissan продовжує бачити потенціал на ринках, де екологічні норми менш суворі, наприклад в Африці. Однак перехід до повністю електричних технологій буде поступовим, і компанія ще деякий час пропонуватиме автомобілі з традиційними ДВЗ.
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Цей крок Nissan примітний на тлі уповільнення зростання попиту на електромобілі, що змусило багатьох великих автовиробників переглянути свої плани щодо повної електрифікації і сконцентруватися на гібридних моделях.
Залишається незрозумілим, чи розглядає Nissan технологію e-Power як довгострокове рішення або тимчасовий перехідний етап.
Незважаючи на скептицизм і конкуренцію, Nissan впевнено рухається до електрифікованого майбутнього, сподіваючись, що його стратегічний вибір виправдає себе в найближчі роки.
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