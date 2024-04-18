Nissan представив 228-сильний позашляховик з АКПП за 27 тис. доларів (фото) — Finance.ua

Nissan представив 228-сильний позашляховик з АКПП за 27 тис. доларів (фото) Сьогодні 03:15 — Фондовий ринок

Nissan представив 228-сильний позашляховик з АКПП за 27 тис. доларів (фото)

Спільне підприємство Dongfeng Nissan представило у КНР оновлений Nissan Paladin. Позашляховик 2024 року отримав потужніші амортизатори, посилені вузли, нові позашляхові шини і шноркель.

Зовнішній вигляд машини дещо змінився рахунок модифікованого бампера, але в цілому дизайн залишився незмінним. У салоні також без змін.

Під капотом позашляховика встановили 2-літровий турбомотор потужністю 228 кінських сил. Двигун поєднується із автоматичною коробкою перемикання передач. Привід — із жорстким підключенням передньої осі (part-time) та блокуваннями. Максимальна швидкість становить 160 км/год, а до «сотні» машина прискорюється за 10,6 с.

Позашляховик Nissan Paladin представлений у трьох комплектаціях. Ціни варіюються від 26,8 до 34,1 тис. доларів.

Раніше повідомлялось, що Nissan та Mitsubishi спільно випустять нову модель. Йдеться про Nissan Frontier наступного покоління. Раніше Mitsubishi у партнерстві з Dodge побудувала Raider на базі Dodge Dakota.

MMR За матеріалами:

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