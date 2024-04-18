Nissan представив 228-сильний позашляховик з АКПП за 27 тис. доларів (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan представив 228-сильний позашляховик з АКПП за 27 тис. доларів (фото)

Фондовий ринок
15
Nissan представив 228-сильний позашляховик з АКПП за 27 тис. доларів (фото)
Nissan представив 228-сильний позашляховик з АКПП за 27 тис. доларів (фото)
Спільне підприємство Dongfeng Nissan представило у КНР оновлений Nissan Paladin. Позашляховик 2024 року отримав потужніші амортизатори, посилені вузли, нові позашляхові шини і шноркель.
Зовнішній вигляд машини дещо змінився рахунок модифікованого бампера, але в цілому дизайн залишився незмінним. У салоні також без змін.
Під капотом позашляховика встановили 2-літровий турбомотор потужністю 228 кінських сил. Двигун поєднується із автоматичною коробкою перемикання передач. Привід — із жорстким підключенням передньої осі (part-time) та блокуваннями. Максимальна швидкість становить 160 км/год, а до «сотні» машина прискорюється за 10,6 с.
Позашляховик Nissan Paladin представлений у трьох комплектаціях. Ціни варіюються від 26,8 до 34,1 тис. доларів.
Раніше повідомлялось, що Nissan та Mitsubishi спільно випустять нову модель. Йдеться про Nissan Frontier наступного покоління. Раніше Mitsubishi у партнерстві з Dodge побудувала Raider на базі Dodge Dakota.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.