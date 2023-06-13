Німеччина заявила про ризик зупинки промисловості без російського газу — Finance.ua
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Німеччина заявила про ризик зупинки промисловості без російського газу

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Німеччина попереджає про зупинку промисловості, якщо російський газ перестане надходити.
Таку заяву зробив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, зазначивши при цьому, що його країна може бути змушена згорнути або навіть відключити промислові потужності, якщо угоду про транзит газу між Україною і Росією не буде продовжено після закінчення терміну його дії наприкінці наступного року, повідомляє Bloomberg.
Хабек зазначив, що необхідно дотримуватися правил розподілу тягаря потенційної нестачі газу в Східній Європі, а це означає, що Німеччині доведеться експортувати газ, щоб компенсувати дефіцит, а виробникам найбільшої економіки Європи можуть бути обмежені або скорочені поставки.
«Не існує безпечного сценарію розвитку подій», — сказав Хабек, зазначивши при цьому, що додаткові потужності, в тому числі запланований термінал СПГ на північному узбережжі Німеччини, який викликав опір місцевих жителів та екологічних груп, будуть необхідні для підтримки поставок як в Східну Німеччину, так і в Східну Європу.
Як йдеться в матеріалі, згідно зі звітом Центру глобальної енергетичної політики, навіть якщо деякі поставки продовжаться після 2024 року, малоймовірно, що чинну угоду щодо транзиту буде подовжено на аналогічних умовах, враховуючи відсутність політичної підтримки.
«Прямі переговори між Україною і Росією щодо подовження транзитного контракту в нинішніх умовах виглядають вкрай неправдоподібно», — вважають автори доповіді Анн-Софі Корбо і Тетяна Мітрова.
За матеріалами:
УНІАН
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