Нерухомість і $1,5 мільйона готівки: у Хмельницькому у депутатки міськради провели обшук — Finance.ua

Нерухомість і $1,5 мільйона готівки: у Хмельницькому у депутатки міськради провели обшук Сьогодні 15:45 — Кримінал

Нерухомість і $1,5 мільйона готівки: у Хмельницькому у депутатки міськради провели обшук, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань виявило в депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.

Фото: dbr.gov.ua

Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368−5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

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