Нерухомість і $1,5 мільйона готівки: у Хмельницькому у депутатки міськради провели обшук — Finance.ua
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Нерухомість і $1,5 мільйона готівки: у Хмельницькому у депутатки міськради провели обшук

Кримінал
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Нерухомість і $1,5 мільйона готівки: у Хмельницькому у депутатки міськради провели обшук
Нерухомість і $1,5 мільйона готівки: у Хмельницькому у депутатки міськради провели обшук, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань виявило в депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.
Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368−5 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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