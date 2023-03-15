Не платіть за «металобрухт»: як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП — Finance.ua
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Не платіть за «металобрухт»: як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП

Технології&Авто
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Перед тим як купувати вживаний автомобіль, варто перевірити, чи не потрапляв він у ДТП, щоб потім не мати неприємні наслідки. Про те, як перевірити авто щодо участі в ДТП, розповідаємо далі.
Перевірка складається з двох етапів: візуальний огляд та перевірка по VIN-коду та номеру реєстрації.
Насамперед потрібно звернути увагу на кілька візуальних ознак, які дають зрозуміти, чи була машина в аварії, чи ні. Серед них є такі:
  • порушена геометрія кузова,
  • товщина та колір фарби,
  • нестандартні чи непофарбовані деталі,
  • неспівпадіння дати випуску фар і скла,
  • сліди іржі й корозії.
Тим часом більше детальної інформації про автомобіль можна дізнатися за допомогою VIN-коду, зокрема отримати дані щодо:
  • країни й року випуску,
  • марки й моделі,
  • кількості попередніх власників,
  • перебування авто в розшуку,
  • участі в ДТП (якщо машина була в ДТП, то така перевірка надасть інформацію про місце аварії, дату та отримані ушкодження).
Також можна скористатися сервісами iGov.org.ua, opendatabot.ua, E-CSDD (авто Латвії), HistoriaPojazdu.gov.ua (польський офіційний сайт перевірки авто), Regitra (авто з Литви), CarFax і AutoCheck (США).
Щоб почуватися безпечно і не перейматися, що щось може вийти з ладу, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. Вона включає евакуацію при ДТП або при поломці, заміну пошкоджено колеса, запуск двигуна, доставку пального, аварійне відкриття дверей та навіть оплату таксі, готелю тощо.

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За матеріалами:
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