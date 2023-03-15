Не платіть за «металобрухт»: як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП — Finance.ua

Не платіть за «металобрухт»: як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП
Перед тим як купувати вживаний автомобіль, варто перевірити, чи не потрапляв він у ДТП, щоб потім не мати неприємні наслідки. Про те, як перевірити авто щодо участі в ДТП, розповідаємо далі.
Перевірка складається з двох етапів: візуальний огляд та перевірка по VIN-коду та номеру реєстрації.
Насамперед потрібно звернути увагу на кілька візуальних ознак, які дають зрозуміти, чи була машина в аварії, чи ні. Серед них є такі:
- порушена геометрія кузова,
- товщина та колір фарби,
- нестандартні чи непофарбовані деталі,
- неспівпадіння дати випуску фар і скла,
- сліди іржі й корозії.
Тим часом більше детальної інформації про автомобіль можна дізнатися за допомогою VIN-коду, зокрема отримати дані щодо:
- країни й року випуску,
- марки й моделі,
- кількості попередніх власників,
- перебування авто в розшуку,
- участі в ДТП (якщо машина була в ДТП, то така перевірка надасть інформацію про місце аварії, дату та отримані ушкодження).
Також можна скористатися сервісами iGov.org.ua, opendatabot.ua, E-CSDD (авто Латвії), HistoriaPojazdu.gov.ua (польський офіційний сайт перевірки авто), Regitra (авто з Литви), CarFax і AutoCheck (США).
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