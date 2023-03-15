Не платіть за «металобрухт»: як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП — Finance.ua

Не платіть за «металобрухт»: як перевірити перед покупкою, чи було авто в ДТП 15.03.2023, 00:01 — Технології&Авто

Перед тим як купувати вживаний автомобіль, варто перевірити, чи не потрапляв він у ДТП, щоб потім не мати неприємні наслідки. Про те, як перевірити авто щодо участі в ДТП, розповідаємо далі.

Перевірка складається з двох етапів: візуальний огляд та перевірка по VIN-коду та номеру реєстрації.

звернути увагу на кілька візуальних ознак, які дають зрозуміти, чи була машина в аварії, чи ні. Серед них є такі: Насамперед потрібно, які дають зрозуміти, чи була машина в аварії, чи ні. Серед них є такі:

порушена геометрія кузова,

товщина та колір фарби,

нестандартні чи непофарбовані деталі,

неспівпадіння дати випуску фар і скла,

сліди іржі й корозії.

Тим часом більше детальної інформації про автомобіль можна дізнатися за допомогою VIN-коду, зокрема отримати дані щодо:

країни й року випуску,

марки й моделі,

кількості попередніх власників,

перебування авто в розшуку,

участі в ДТП (якщо машина була в ДТП, то така перевірка надасть інформацію про місце аварії, дату та отримані ушкодження).

Також можна скористатися сервісами iGov.org.ua, opendatabot.ua, E-CSDD (авто Латвії), HistoriaPojazdu.gov.ua (польський офіційний сайт перевірки авто), Regitra (авто з Литви), CarFax і AutoCheck (США).

Щоб почуватися безпечно і не перейматися, що щось може вийти з ладу, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. Вона включає евакуацію при ДТП або при поломці, заміну пошкоджено колеса, запуск двигуна, доставку пального, аварійне відкриття дверей та навіть оплату таксі, готелю тощо.

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