НБУ зменшив чистий продаж валюти на міжбанку на 6% — Finance.ua
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НБУ зменшив чистий продаж валюти на міжбанку на 6%

Валюта
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НБУ зменшив чистий продаж валюти на міжбанку на 6%
НБУ зменшив чистий продаж валюти на міжбанку на 6%
Національний банк зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 1 по 5 липня на 6% порівняно з попереднім тижнем до 630,91 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
За звітний тиждень Нацбанк купив на міжбанку 0,75 млн доларів, тоді як продав 631,66 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав минулого тижня.

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З початку року НБУ купив 117,35 млн доларів, тоді як продав 14 918,0 млн доларів.
Нагадаємо, за 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів. Євро НБУ не купував і не продавав в 2023 році.
У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3 267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
У 2021 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 690,7 млн доларів і продав 1 275,7 млн доларів.
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За матеріалами:
УНН
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