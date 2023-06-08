НБУ готується до першого етапу реформи ринку страхових послуг: на які нововведення чекати — Finance.ua

НБУ готується до першого етапу реформи ринку страхових послуг: на які нововведення чекати Сьогодні 21:30 — Страхування

НБУ готується до першого етапу реформи ринку страхових послуг: на які нововведення чекати

Національний банк має намір провести громадські обговорення оновлених вимог щодо регулювання посередницької діяльності у сфері страхування та перестрахування.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Згідно з новим законом про страхування, в країні у два етапи планується запровадження нових підходів до регулювання діяльності страхових посередників.

З 1 січня 2024 року набудуть чинності положення, які мають підготувати ринок до виконання нових вимог, наближених до європейської практики.

Другий етап, що стартує 1 січня 2025 року, передбачає концептуальне оновлення підходів до регулювання посередницької діяльності у сфері страхування відповідно до європейської директиви. Серед ключових новацій — запровадження регулювання, реєстрації та підвищення вимог до кваліфікації та навчання всіх категорій страхових посередників, зокрема страхових агентів та працівників страховки, які реалізують страхові продукти.

Для того, щоб забезпечити реалізацію першого етапу, Нацбанк пропонує обговорити проект відповідного нормативно-правового акту, який, зокрема, пропонує:

поширити регулювання НБУ щодо здійснення діяльності страхового агента на фізичних осіб-підприємців (зараз ця діяльність регулюється актом Кабінету міністрів);

розширити можливості для представництв брокерів-нерезидентів здійснювати зарахування та перерахування страхових (перестрахових) премій головному офісу брокера-нерезидента;

надати право НБУ виключати з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів осіб, пов’язаних з країною-агресором.

Крім того, пропонується визначити фіксовані терміни подання брокерами до Нацбанку опитувальника та документів, що підтверджують приведення ними своєї діяльності у відповідність до вимог відповідних положень.

Як зазначили в НБУ, цей проект постанови після його ухвалення діятиме до 1 січня 2025 року, а зауваження та пропозиції до неї приймаються до 8 липня поточного року.

УБР За матеріалами:

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