НБУ анулював ліцензії двом фінансовим компаніям — Finance.ua

НБУ анулював ліцензії двом фінансовим компаніям Сьогодні 09:48 — Фондовий ринок

Національний банк України відкликав ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у двох фінкомпаній — ТОВ «Містер Кеш» (ЄДРПОУ 42987483) та ТОВ «СС Лоун» (ЄДРПОУ 40071779).

анулювали ліцензії на провадження діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Як йдеться у повідомленні регулятора, компаніямна провадження, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 лютого 2023 року.

Чому

За результатами позапланових інспекційних перевірок було виявлено факти численних порушень вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у діяльності ТОВ «Містер Кеш» та ТОВ «СС Лоун».

Йдеться про невиконання вимог:

Законів України «Про споживче кредитування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронну комерцію»;

Цивільного кодексу України;

нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 листопада 2021 року № 113, Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит, затверджених постановою Правління Національного банку України від 11 лютого 2021 року № 16 (зі змінами), та Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 24 грудня 2021 року № 153 (зі змінами).

Рішення про застосування заходів впливу набрало чинності 24 лютого 2023 року.

Як пише finbalance, згідно з інформацією на сайті, виторг «СС Лоун» за 9 місяців цього року склав 434,0 млн грн, «Містер Кеш» — 286,8 млн грн, збитки — відповідно 60,0 млн грн і 47,6 млн грн, активи — 257,2 млн грн та 106,1 млн грн, власний капітал — 220,2 млн грн 4,4 млн грн.

За розміром виручки ці компанії займали відповідно 12 та 19 місце серед усіх фінкомпаній на кінець вересня 2022 року, а за сумарним виторгом — 6 місце.

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