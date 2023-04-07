Названо переможця звання «Всесвітній автомобіль року» (фото) — Finance.ua
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Названо переможця звання «Всесвітній автомобіль року» (фото)

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Названо переможця звання «Всесвітній автомобіль року» (фото)
Названо переможця звання «Всесвітній автомобіль року» (фото)
Hyundai знову відзначився на церемонії вручення нагород World Car Awards 2023: новий Ioniq 6 отримав премію «Всесвітній автомобіль року», «Всесвітній автомобільний дизайн року» і «Всесвітній електромобіль», а керівник відділу дизайну Hyundai і Genesis Сангюп Лі був названий «Людиною року в світі автомобілів».
Це другий рік подряд, коли Hyundai отримує нагороду «Всесвітній автомобіль року» після успіху Ioniq 5 в минулому році.
Джехун Чанг, президент і головний виконавчий директор Hyundai Motor Company, сказав: «Ми дуже раді отримати цю престижну нагороду два роки підряд, яка є визнанням величезних талантів і невстановлених зусиль усіх у Hyundai Motor Company для виведення на ринок таких електромобілів, як IONIQ 6.»
Члени жюри World Car визнали автомобіль Ioniq 6 номером один у світі, що попередив Kia Niro і BMW X1/iX1.
Дочірній бренд Kia також отримав нагороду World Performance Car 2023 зі своїм EV6 GT, попереду Toyota GR Corolla і Nissan Z. Серед інших переможців World Car — Citroen C3, який отримав назву World Urban Car, і новий повністю електричний Lucid Air як World Luxury Car.
Попередні переможці конкурсу «Всесвітній автомобіль року»:
2022: Hyundai Ioniq 5.
2021: Volkswagen ID.4.
2020: Kia Telluride2019: Jaguar I-Pace.
2018: Volvo XC60.
2017: Jaguar F-Pace2016: Mazda MX-5.
2015: Mercedes C-Class.
2014: Audi A32013: Volkswagen Golf.
2012: Volkswagen up!2011: Nissan Leaf.
2010: Volkswagen Polo.
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За матеріалами:
MMR
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