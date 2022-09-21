Названо найприбутковіші криптовалюти доби — Finance.ua

Названо найприбутковіші криптовалюти доби Вчора 09:01 — Валюта

Названо найприбутковіші криптовалюти доби

21 вересня 2022 року до топ-5 найприбутковіших криптовалют увійшли Ripple (XRP), EOS (EOS), Neutrino USD (USDN), Huobi Token (HT) та Stellar (XLM). За добу всі вони зросли у ціні більш ніж на 2%. Найуспішніший показник дня зафіксовано у криптовалюти Ripple (XRP), пише noworries.news

Віртуальний актив зумів зрости на 7,92% і на цей час торгується за $ 0,411. Загальна пропозиція монет в обігу становить $ 20,5 мільярда, а добові обсяги операцій із цифровим активом склали $ 3,86 мільярда.

Другий рядок у рейтингу прибутковості дістався EOS (EOS). За останні 24 години віртуальна монета додала в ціні 4,09%, на цей час курс активу зафіксувався на позначці $ 1,33. Сумарна капіталізація криптовалюти склала $ 1,33 мільярда, обсяги добових торгів сягнули $ 445,89 мільйона.

Стейблкоїн USDN протягом доби зріс на 3,92%. Ціна віртуального токена зафіксувалась на позначці $ 0,939, а загальна пропозиція монет становить $ 640,56 мільйона. Добові обсяги операцій з криптовалютою склали лише $ 1,85 мільйона.

Рідний токен криптовалютної платформи Huobi Global — HT за минулу добу подорожчав на 3,1%. Курс криптовалюти зафіксувався на позначці $ 4,59, а ринкова капіталізація склала $ 704,57 мільйона. Обсяги торгових операцій, здійснених за добу, склали $ 15,77 мільйона.

Нарешті, криптовалюта Stellar (XLM) на сьогодні торгується за $ 0,115, а це на 2,29% вище за показники минулої доби. Сума активів на ринку склала $ 2,93 мільярда, а обсяги торгів — $ 304,26 мільйона.

Зазначимо, що курс головних криптовалют після глобального падіння демонструє незначне відновлення. Так біткоїн (BTC) та ефіріум (ЕТН) змогли трохи відновитися після обвалу 19 вересня. Як пояснюють експерти, головною причиною падіння вартості криптовалют стало наближення засідання Федеральної резервної системи США (ФРС), яке відбудеться вже сьогодні. ФРС пропагує жорстку політику щодо криптовалют і це матиме свій вплив як на традиційний фондовий ринок, так і на криптовалютний.

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