Названо найпопулярніші у світі автомобілі бізнес-класу: топ-10 моделей — Finance.ua

Названо найпопулярніші у світі автомобілі бізнес-класу: топ-10 моделей Вчора 21:28 — Фондовий ринок

Німецький Mercedes-Benz E-Class — автомобіль бізнес-класу, що найкраще продається, у світі за підсумками жовтня 2023 року. Про це свідчить новий звіт Focus2move.

За даними аналітиків, у жовтні сукупні продажі Mercedes-Benz E-Class склали 233 010 одиниць — на 0,3% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Друге місце на ринку дісталося BMW 5-Series сьомого покоління із сукупним продажем за жовтень на рівні 215 575 одиниць, що на 15,7% менше, ніж рік тому. Замикає «трійку» лідерів Audi A6, продаж якої за рік скоротився на 36,4% до 204 857 одиниць.

Корейський седан Hyundai Grandeurпіднявся на три позиції вгору, посівши четверте місце з продажами на рівні 96 692 одиниць — на 77,9% більше, ніж у жовтні минулого року.

Електричний Zeekr 001 теж піднявся на три позиції і посів п’яте місце з 61 515 продажами (+24,0%). За ним слідує Skoda Superb з 54 402 проданими машинами (+12,3%).

Найбільш рекордне зростання продажів серед моделей бізнес-класу продемонструвала Toyota Crown — 335,1% за рік до 54 330 одиниць. Це дозволило японському преміальному седану піднятися на 15 позицій нагору і зайняти сьоме місце. На восьмому рядку розташувався Genesis G80, який придбали 45 617 разів (+4,1%).

Замикають «десятку» Dongfeng Aeolus Hyun та Volvo S90 з продажами на рівні 40 537 (-32,8%) та 40 140 (+11,8%) одиниць відповідно.

MMR За матеріалами:

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