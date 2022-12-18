Названо найнебезпечніші країни для туристів на машинах — Finance.ua

Названо найнебезпечніші країни для туристів на машинах Сьогодні 05:32 — Світ

Страхова компанія The Swiftest склала список найнебезпечніших і найбезпечніших країн світу для водіїв автомобілів на основі статистики дорожнього руху, зібраної за найбільш відвідуваними туристичними напрямками світу.

Як пише Travel Off Path , більшість туристичних напрямків Заходу пропонують розгорнуту мережу автобусів та поїздів, що дозволяє мандрівникам діставатися всіх найпопулярніших локацій громадським транспортом. Однак на глобальному Півдні ситуація набагато гірша. У деяких місцях оренда автомобіля є єдиним прийнятним варіантом, але така подорож часто пов’язана з ризиком.

Щоб скласти свій список, у The Swiftest порівняли сім різних факторів для 50 провідних туристичних напрямків світу, що відображають соціальний добробут, інфраструктуру та безпеку країни. Усі чинники були розраховані з урахуванням частоти виникнення смертельних випадків на 100 тисяч жителів.

При оцінці безпеки дорожнього руху компанія прийняла систему оцінок від A+ (найбезпечніший) до F (найнебезпечніший).

Загалом сім країн отримали оцінку F:

Домініканська Республіка — 64,6 смерті у ДТП на 100 тисяч осіб. Саудівська Аравія — 35,9.

Таїланд — 32,2.

В’єтнам — 30,6.

Малайзія — 22,5.

Іран — 21,5.

ПАР — 22,2.

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Зокрема Домініканську Республіку ВООЗ назвала найгіршою за кількістю дорожньо-транспортних пригод на одного жителя у світі. За даними організації, основною причиною смерті людей віком від 15 до 29 років у Домініканській Республіці є автомобільні аварії зі смертельними наслідками.

Водночас оцінки A+ або A як найбезпечніші для водіїв отримали 12 країн:

Сінгапур — 2,1 смерті у ДТП на 100 тисяч людей. Швейцарія — 2,3.

Ірландія/Швеція — 3,1.

Велика Британія — 3,2.

Японія — 3,6. Данія — 3,7.

Німеччина — 3,8.

Ізраїль/Іспанія — 3,9.

Нідерланди — 4,0. Австралія/Австрія — 4,9.



Крім того, у The Swiftest визначили найнебезпечніші та найбезпечніші за кількістю смертельних випадків країни за такими критеріями, як вбивства, отруєння, антисанітарія, локальні захворювання, природні катастрофи та нещасні випадки.

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УНІАН За матеріалами:

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