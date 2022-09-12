Названо головну відмінність між серіями iPhone 14 та iPhone 13 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо головну відмінність між серіями iPhone 14 та iPhone 13

Фондовий ринок
644
Apple ніколи офіційно не афішує обсяг оперативної пам’яті у своїх айфонах, але з року в рік цю інформацію знаходять в додатку Xcode для розробників.
Як повідомляє портал MacRumors, в iPhone 14 яблучна корпорація вперше з 2020-го року збільшила кількість оперативки — у всіх чотирьох моделях тепер 6 ГБ.
При цьому тип пам’яті все ще невідомий. За даними деяких інсайдерів, в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max встановлений більш швидкісний LPDDR5, а в iPhone 14 і 14 Plus — LPDDR4X.
Нагадаємо, що в минулому і позаминулому роках 6 ГБ ОЗУ було тільки у Pro-моделях, тоді як базовим айфонам доводилося задовольнятися 4 ГБ пам’яті. Таким чином збільшений обсяг оперативної пам’яті став, мабуть, однією з ключових відмінностей новинки від попередника.
Презентація iPhone 14 відбулася ввечері 7 вересня. Apple знову розділила моделі iPhone на «звичайний» і Pro-версію, і mini серед них немає.
iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже стан нормою на Android. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.
Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все той же «чубчик», дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic, щоправда, із додатковим графічним ядром — продуктивність зросла на 18%.
Зі спільного у всіх чотирьох моделях: підтримка супутникового зв’язку для повідомлень в екстрених ситуаціях, а також відсутність слота для SIM-карти. У нових смартфонах від Apple «сімки» будуть віртуальні.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.