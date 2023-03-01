Названо авіакомпанії з наймолодшим флотом у Європі — Finance.ua

Названо авіакомпанії з наймолодшим флотом у Європі Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Авіакомпанією з наймолодшим флотом в Європі в 2023 році стала PLAY Airlines, оголосив швейцарський аналітичний портал ch-aviation.

За даними видання, PLAY Airlines — молодий стартап з Ісландії, який злетів в 2021 році — експлуатує вісім літаків з середнім віком 3,17 роки.

На другому місці в Європі латвійська airBaltic. У авіакомпанії в парку 41 літак з середнім віком 3,8 роки.

Третій рядок рейтингу зайняв ще один північний стартап — норвезька Norse Atlantic Airways. Авіакомпанія полетіла в 2022 році та має флот з дев’яти Boeing 787 з середнім віком 4,15 роки.

На четвертому місці турецький лоукостер Pegasus Airlines. Хоча авіакомпанія базується в аеропорту Сабіхі Гьокчен в азіатській частині Стамбула, ch-aviation відніс лоукостера в категорію Європа. Видання зазначає, що середній вік 96 літаків Pegasus Airlines 4,4 роки.

Замикає п’ятірку лідерів швейцарська Helvetic Airways, яка працює в сегменті чартерних та бізнес-перевезень. Вона експлуатує 16 літаків з середнім віком 4,87 роки.

Відповідно до методології ch-aviation, видання склало рейтинг на основі власної бази даних літаків станом на 31 грудня 2022 року, яка включає 69 000 повітряних суден.

Рейтинг для регіону Європа формувався серед авіакомпаній, які мають флот від п’яти до 100 авіалайнерів. Рейтинг для авіакомпаній з флотом більше 100 літаків формувався окремо. У перелік світових авіаперевізників з наймолодшим флотом більше 100 літаків потрапив європейський лоукостер Wizz Air. Він експлуатує 169 авіалайнерів з середнім віком 4,31 роки.

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