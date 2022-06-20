Названі найпопулярніші смартфони першої половини 2022 року — Finance.ua
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Названі найпопулярніші смартфони першої половини 2022 року

Вчора 02:24Технології&Авто
2019
Видання GSMArena оновило рейтинг найпопулярніших смартфонів за підсумками першої половини 2022 року. Користувачів найбільше цікавила продукція Samsung — 4 із 10 моделей у списку належать південнокорейському виробнику.
Згідно з аналізом, найбільший попит на сьогодні має Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Ця модель розрахована на тих, хто хоче від смартфона максимум можливостей.
На другому рядку розмістився «бюджетник» Redmi Note 11. Пристрій майже нічим не відрізняється від торішнього Note 10, але пропонує покращений процесор і швидку зарядку за ті самі гроші. Замикає трійку лідерів «середнячок» Samsung Galaxy A53 з екраном 120 Гц та 5G.

До 10 лідерів увійшли такі моделі:

  • Redmi Note 11T Pro+;
  • iPhone 13 Pro Max;
  • Realme GT Neo 3T;
  • Samsung Galaxy A13;
  • Samsung Galaxy A73 5G;
  • iPhone XR;
  • iPhone X.
За матеріалами: Portaltele
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