БІЗНЕС Назад у минуле або життя без картонної тари: чому зупинка Київського КПК спричинить колапс економіки України Сьогодні 15:52

Назад у минуле або життя без картонної тари: чому зупинка Київського КПК спричинить колапс економіки України

Відсутність звичних продуктів на полицях магазинів, посилки у важких фанерних ящиках, кава — без цукру й вершків та у багаторазових стаканах, черги і стрімке зростання цін на низку товарних позицій. Виглядає як опис сцен з роману в стилі постапокаліпсису, який відкинув суспільство в далеке минуле. Але такий сценарій вельми ймовірний — у випадку, якщо зупиниться лише одне українське підприємство.

Якщо провідний вітчизняний виробник картонно-паперової продукції ПрАТ «Київський КПК» з будь-яких причин змушений буде зупинити свою діяльність, на країну може чекати фактичний колапс логістики, торгівлі і всієї харчової індустрії, функціонування яких неможливе без сучасної тари з картону.

Чому в сучасному світі картон настільки важливий?

Глобальний ринок упаковки станом на 2023 рік перетнув позначку в трильйон доларів, зростаючи приблизно на 4% щороку. При цьому для пакування харчових продуктів у цивілізованому світі переважно використовують папір і картон: на їх частку невипадково припадає понад 70%, адже це — найбільш економний та екологічний спосіб пакування.

А що ж в Україні?

За даними асоціації «Укрпапір», 2022 року в Україні загалом виготовили 500 млн. кв. м картону й паперу та 446,6 млн кв. м гофротари.

На ринку діють три ключові гравці: Київський КПК, Трипільський ПК (дочірнє підприємство Рубіжанського КТК, який торік припинив роботу внаслідок руйнувань та окупації) і Понінківська КПФ. При цьому левову частку пакувальної продукції (35,5 млн. кв. м за 1-й квартал 2023 року) виготовляє саме ПрАТ «ККПК».

За «сухими» цифрами статистики стоїть безперебійна робота цілих галузей економіки.

Київський картонно-паперовий комбінат пропонує широкий асортимент пакувальних рішень для різних сегментів. Серед них — упаковка для кисломолочних виробів, морозива, масла, маргарину, коробки для кондитерської та хлібобулочної продукції, гофроупаковка для соків та алкогольних напоїв, лотки для овочів і фруктів, ящики з гофрокартону для побутової хімії, фармацевтичних препаратів тощо.

Крім того ККПК виробляє вироби складної висічки (шоу-бокси, піддони, дисплеї), великогабаритну гофротару та різноманітні прокладки й решітки, що використовуються для безпечного транспортування товарів і гуманітарної допомоги.

Серед клієнтів Київського КПК — агрохолдинг «Авангард» (бренди «Квочка», «Домашні», Organic Eggs), Olkom, Roshen, Johnson & Johnson, «Нова пошта» та інші знані в Україні й поза ї межами компанії, продукцією і послугами яких ми користуємось щодня.

А тепер уявімо, що випуск картонно-паперової тари припиниться.

На жаль, такий «апокаліптичний» сценарій цілком може втілитись у життя, адже вже понад рік Київський КПК змушений працювати під тиском з боку окремих представників правоохоронних структур та медіа. Весною цього року компанія заявила про спроби введення суспільства в оману щодо нібито причетності до управління підприємством громадянина рф. Результатом таких маніпуляцій стали обшуки, санкції і спроби накласти арешт на активи ПрАТ «ККПК».

Достатніх внутрішніх потужностей, аби замістити вироби ПрАТ «ККПК» Україна на сьогодні просто не має фізично. Залишається імпорт пакувальних матеріалів — однак «плече» логістики при цьому суттєво збільшиться, а у собівартість потрібно буде закласти додаткові витрати на перевезення, що, звісно ж, відіб'ється на цінах продукції для кінцевого споживача.

Відтак транспортування і зберігання критично важливих продуктів харчування, ліків, миючих засобів стане складнішим і дорожчим. Більшості товаровиробників доведеться терміново шукати закордонних постачальників тари і переформовувати бізнес-процеси. А пересічним українцям — стикнутися зі спорожнілими полицями магазинів, скачками цін і тимчасовою недоступністю звичних благ цивілізації.

І це — не говорячи про значні соціальні наслідки.

Зокрема, масове звільнення працівників на Обухівщині, де сконцентровані виробничі потужності ПрАТ «ККПК». Станом на сьогодні комбінат забезпечує робочими місцями близько 2500 місцевих жителів та є бюджетоутворюючим підприємством. У разі його закриття Київська область не дорахується сотень мільйонів гривень податкових надходжень і стикнеться з відчутною хвилею безробіття.

Таким чином, що потенційна зупинка одного з ключових вітчизняних виробників картонно-паперової тари — Київського КПК — у перспективі загрожує серйозним випробуванням для економіки не тільки столичного регіону, а й країни в цілому.

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