Найшвидший реліз від Warner Bros: світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найшвидший реліз від Warner Bros: світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів

Фондовий ринок
72
Найшвидший реліз від Warner Bros: світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів
Найшвидший реліз від Warner Bros: світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів
Стрічка «Барбі» від Грети Гервіг вже зібрала у світовому прокаті понад $1 млрд, у тому числі $459 млн у Північній Америці та $572 млн в інших країнах, пише Variety.
Фільм «Барбі» став найшвидшим релізом від Warner Bros., який зібрав $1 млрд. «Гаррі Поттер і Дарунки смерті: Частина 2» раніше утримував цей рекорд — 19 днів.
Це лише другий блокбастер цього року і шостий з епохи пандемії, який перевищив $1 млрд доларів після «Людина-павук: Додому шляху немає», «Топ Ґан: Меверік», «Світ Юрського періоду» та «Аватар: Шлях Води».
«Довгі черги та повторні перегляди доводять, що фільми повернулися з великим розмахом, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість побачити, як далеко може зайти „Барбі“ у реальному світі», — повідомили президент студії з внутрішнього прокату Джефф Гольдштейн та Ендрю Кріппс, президент з міжнародного прокату.
«Барбі» залишалася номером один у прокаті протягом трьох вихідних поспіль — і це незважаючи на конкуренцію з боку «Черепашок-ніндзя: Свавілля мутантів», «Мег 2» та «Оппенгеймер».
Mattel — один із найбільших виробників іграшок у світі, що оцінюється у $7,5 млрд. Попереду не так багато конкурентів — зокрема, Hasbro (серед найвідоміших ігор якої Монополія) із капіталізацією $8,9 млрд, та виробник конструкторів Lego, точна вартість якого невідома, оскільки це приватна компанія.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.