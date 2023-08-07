Найшвидший реліз від Warner Bros: світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів — Finance.ua

Найшвидший реліз від Warner Bros: світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів Сьогодні 17:15 — Фондовий ринок

Найшвидший реліз від Warner Bros: світові касові збори «Барбі» перевищили один мільярд доларів

$1 млрд, у тому числі $459 млн у Північній Америці та $572 млн в інших країнах, пише Стрічка «Барбі» від Грети Гервіг вже зібрала у світовому прокаті понадв інших країнах, пише Variety

Фільм «Барбі» став найшвидшим релізом від Warner Bros., який зібрав $1 млрд. «Гаррі Поттер і Дарунки смерті: Частина 2» раніше утримував цей рекорд — 19 днів.

Це лише другий блокбастер цього року і шостий з епохи пандемії, який перевищив $1 млрд доларів після «Людина-павук: Додому шляху немає», «Топ Ґан: Меверік», «Світ Юрського періоду» та «Аватар: Шлях Води».

«Довгі черги та повторні перегляди доводять, що фільми повернулися з великим розмахом, і ми з нетерпінням чекаємо на можливість побачити, як далеко може зайти „Барбі“ у реальному світі», — повідомили президент студії з внутрішнього прокату Джефф Гольдштейн та Ендрю Кріппс, президент з міжнародного прокату.

«Барбі» залишалася номером один у прокаті протягом трьох вихідних поспіль — і це незважаючи на конкуренцію з боку «Черепашок-ніндзя: Свавілля мутантів», «Мег 2» та «Оппенгеймер».

Mattel — один із найбільших виробників іграшок у світі, що оцінюється у $7,5 млрд. Попереду не так багато конкурентів — зокрема, Hasbro (серед найвідоміших ігор якої Монополія) із капіталізацією $8,9 млрд, та виробник конструкторів Lego, точна вартість якого невідома, оскільки це приватна компанія.

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