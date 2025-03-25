Найпопулярніші бренди та моделі смартфонів серед українців — Finance.ua

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Найпопулярніші бренди та моделі смартфонів серед українців

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Найпопулярніші бренди та моделі смартфонів серед українців
Найпопулярніші бренди та моделі смартфонів серед українців
Смартфони на базі Android традиційно переважають над девайсами на iOS — ними користуються 75% українців.
Про це свідчать результати дослідження Rakuten Viber.
Хоча Android переважає над девайсами на iOS, утім, число користувачів iOS продовжує зростати: у 2023 частка становила 19%, у 2024 — 22%, сьогодні це — чверть українських користувачів Rakuten Viber (25%).

Найпопулярніші бренди смартфонів:

  1. Samsung;
  2. Apple (↑1 порівняно з 2024);
  3. Redmi (↓1 порівняно з 2024);
  4. Xiaomi;
  5. Poco.
Інфографіка: Rakuten Viber
Інфографіка: Rakuten Viber
Четвірка найпопулярніших брендів — Samsung, Apple, Redmi та Xiaomi, — залишились незмінними.
Apple обігнав Redmi, посівши друге місце в рейтингу. Водночас замикає список бренд Poco, замінивши на пʼятій позиції Huawei. Huawei посів восьме місце, поступившись також Motorola та Oppo.

Найпопулярніші моделі смартфонів

Серед найпопулярніших моделей незмінно лишаються девайси двох брендів — Apple та Redmi. Перше й друге місця в рейтингу посіли iPhone 11 і iPhone 13, обігнавши минулорічного лідера Redmi 9A:
  1. iPhone 11 (↑1 порівняно з 2024);
  2. iPhone 13 (вперше у рейтингу);
  3. Redmi 9A (↓2 порівняно з 2024);
  4. iPhone 15 Pro Max (вперше у рейтингу);
  5. Redmi 9C NFC (вперше у рейтингу).
Інфографіка: Rakuten Viber
Інфографіка: Rakuten Viber
За матеріалами:
Finance.ua
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