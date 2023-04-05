Найкращий продукт страхової компанії: каско – за версією FinAwards-2023 — Finance.ua
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Найкращий продукт страхової компанії: каско – за версією FinAwards-2023

Страхування
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Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час FinAwards визначили найкращий продукт страхової компанії у сегменті каско.
Хто переміг? Переможцем у номінації стала ПрАТ «СК «Арсенал Страхування». Вона може похвалитися підтримкою клієнтів 24/7, а рівень страхових виплат у 2022 склав 48,60%.
Не менш важливим показником для визначення переможців є максимальний вік авто, до якого страхують за каско — тут він становить 10 років.
Отримував престижну відзнаку Сергій Авдєєв, голова правління &laquo;СК&nbsp;&laquo;Арсенал Страхування&raquo;
Отримував престижну відзнаку Сергій Авдєєв, голова правління «СК «Арсенал Страхування»
Срібло отримала страхова компанія ARX (рівень страхових виплат у 2022 — 49,83%), а бронзу — СК «Universalna» (32,8%).

Довідка Finance.ua:

  • Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Арсенал Страхування» зареєстроване в грудні 2005 року. Його заснував підприємець Максим Туз. Згодом його партнерами стали Олександр Козін, Олександр Солоп, Сергій Авдєєв і Марина Авдєєва;
  • в СК запевняють, що відшкодовують понад 2 млн грн збитків щодня.
За матеріалами:
Finance.ua
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