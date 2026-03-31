Найкращий CEO страхової компанії: кого нагородили на FinAwards
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Не обійшлося й без оголошення результатів у номінації «Найкращий CEO страхової компанії».
Хто став лідером
Цю відзнаку отримав голова правління СК Vuso Андрій Артюхов, який обіймає цю посаду з 2018 року. До цього працював на посаді заступника голови з продажу в цій компанії.
До слова, у 2023 році Андрій Артюхов вже забирав «золоту» нагороду FinAwards в номінації «Найкращий СЕО страхової компанії».
Як зазначають в СК, під керівництвом Артюхова Vuso реалізувала стратегію зростання ключових напрямів страхування, що забезпечило посилення ринкових позицій компанії та розвиток цифрових сервісів, зокрема у медичному страхуванні.
У 2025 році інноваційна модель клієнтського сервісу Vuso отримала міжнародне визнання, посівши 2 місце на European Contact Centre & Customer Service Awards у номінації Best Customer Experience Redesign, що стало унікальним досягненням для українського страхового ринку.
Окремим напрямом діяльності є соціальна відповідальність компанії, включно з реалізацією проєктів підтримки ЗСУ та ветеранів. Кількісні фінансові показники зростання у наданих даних відсутні.
