Найкращий CEO страхової компанії: кого нагородили на FinAwards

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Не обійшлося й без оголошення результатів у номінації «Найкращий CEO страхової компанії».

Хто став лідером

Цю відзнаку отримав голова правління СК Vuso Андрій Артюхов, який обіймає цю посаду з 2018 року. До цього працював на посаді заступника голови з продажу в цій компанії.

До слова, у 2023 році Андрій Артюхов вже забирав «золоту» нагороду FinAwards в номінації «Найкращий СЕО страхової компанії».

Голова правління СК Vuso Андрій Артюхов

Як зазначають в СК, під керівництвом Артюхова Vuso реалізувала стратегію зростання ключових напрямів страхування, що забезпечило посилення ринкових позицій компанії та розвиток цифрових сервісів, зокрема у медичному страхуванні.

У 2025 році інноваційна модель клієнтського сервісу Vuso отримала міжнародне визнання, посівши 2 місце на European Contact Centre & Customer Service Awards у номінації Best Customer Experience Redesign, що стало унікальним досягненням для українського страхового ринку.

Окремим напрямом діяльності є соціальна відповідальність компанії, включно з реалізацією проєктів підтримки ЗСУ та ветеранів. Кількісні фінансові показники зростання у наданих даних відсутні.

