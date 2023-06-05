Найкращі сімейні автомобілі 2023 року — Finance.ua

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Найкращі сімейні автомобілі 2023 року

Технології&Авто
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Найкращі сімейні автомобілі 2023 року
Найкращі сімейні автомобілі 2023 року
Британські експерти назвали найкращі сімейні автомобілі 2023 року. До рейтингу увійшли лише сучасні моделі, які можна купити новими у Європі.
Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Сімейні автомобілі все ще мають великий попит, попри зростання кількості нових кросоверів. Залишається широкий вибір моделей, які борються у цьому висококонкурентному секторі ринку.
Експерти протестували десятки сімейних автомобілів та визначили своїх фаворитів. За їхніми словами, ці моделі мають безліч переваг перед іншими авто.

5. Skoda Octavia

Найкращі сімейні автомобілі 2023 року
Skoda Octavia виділяється на тлі конкурентів високим рівнем практичності. Місткий багажник на 600 літрів дозволить легко перевозити габаритні речі.
Плюси:
  • приємний інтер'єр;
  • місткий багажник;
  • низька витрата палива.
Мінуси:
  • незручні органи керування усередині;
  • неприємне керування;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

4. Audi A3

Найкращі сімейні автомобілі 2023 року
Audi A3 пропонує високий рівень розкоші для свого класу та відточену керованість. Експерти відзначили великий вибір двигунів на вибір.
Плюси:
  • приємне керування;
  • зручні сидіння;
  • потужні та економні двигуни.
Мінуси:
  • якість інтер'єру могла бути кращою;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • низький рівень надійності.

3. Seat Leon

Найкращі сімейні автомобілі 2023 року
Seat Leon відмінно підходить для тих, хто шукає практичний, але ненудний автомобіль. Експерти також похвалили модель за багату комплектацію.
Плюси:
  • приємне керування;
  • багато місця позаду;
  • багате оснащення.
Мінуси:
  • жорстка підвіска;
  • погана шумоізоляція;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

2. Toyota Corolla

Найкращі сімейні автомобілі 2023 року
Toyota Corolla приємно вражає дуже низькою витратою палива. У середньому гібридна версія витрачає менше ніж 6 літрів палива на 100 км.
Плюси:
  • низька витрата палива;
  • комфортна підвіска;
  • багате оснащення.
Мінуси:
  • мало місця позаду;
  • застаріла інформаційно-розважальна система;
  • панель приладів незручна.

1. Honda Civic

Найкращі сімейні автомобілі 2023 року
Експерти визнали Honda Civic найкращим автомобілем у своєму класі. Модель має відмінний баланс між практичністю і спортивністю.
Плюси:
  • низька витрата палива;
  • місткий багажник;
  • багате оснащення.
Мінуси:
  • висока вартість;
  • мало місця позаду;
  • погана шумоізоляція.

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