Найдорожчий автомобіль усіх часів продали за $142 мільйони (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найдорожчий автомобіль усіх часів продали за $142 мільйони (фото)

Вчора 18:31Технології&Авто
790
Унікальний спорткар Mercedes-Benz 300 SLR 1955 продали за неймовірні 142 мільйони доларів. Це новий рекорд — настільки дорогим ще не був ще жоден автомобіль, повідомляє сайт Carscoops.
Mercedes-Benz 300 SLR — найдорожчий автомобіль в історії. Раніше цей титул належав Rolls-Royce Silver Ghost 1906, проданому за $75 мільйонів, і Ferrari 250 GTO 1962, який змінив власника за $70 мільйонів.
Найдорожчий автомобіль усіх часів продали за $142 мільйони (фото)
Така висока ціна пояснюється рідкістю автомобіля. Mercedes-Benz 300 SLR — гоночна версія легендарного купе 300 SL Gullwing, випущена в кількості лише двох екземплярів. До наших днів дійшов лише один такий автомобіль.
Mercedes-Benz 300 SLR оснащений 3,0-літровою рядною вісімкою з безпосереднім упорскуванням палива потужністю 310 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Його максимальна швидкість становить 290 км/год.
Найдорожчий автомобіль усіх часів продали за $142 мільйони (фото)
Автомобіль готували до змагань, коли сталася трагедія — під час 24-годинних перегонів у Ле-Мані інший Mercedes спровокував тяжку аварію, в якій загинуло 83 особи. Після цього німецька компанія вирішила на тривалий час припинити участь у змаганнях.
Найдорожчий автомобіль усіх часів продали за $142 мільйони (фото)
Саме цей автомобіль викупив його автор — інженер Mercedes-Benz Рудоль Уленхаут. Він довгий час володів спорткаром і часто їздив на ньому, а потім передав його в штутгартський музей марки. За машиною навіть закріпилося прізвисько Uhlenhaut Coupe (купе Уленхаута). Тепер Mercedes-Benz вирішили продати авто на закритому аукціоні. Покупець побажав залишитися анонімним.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформляти Зелену картку швидко та зручно. Все, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами: Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.