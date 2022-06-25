Найдорожче шампанське в історії виставили на криптоаукціон (фото) — Finance.ua

Найдорожче шампанське в історії виставили на криптоаукціон (фото) 25.06.2022, 17:30 — Фінтех і Картки

Виробник шампанського Champagne Avenue Foch виставив на аукціон пляшку ігристого напою, яка може стати найдорожчою в історії. Особливість лоту в тому, що його можна купити лише за криптовалюту.

Шампанське Magnum продається на NFT-маркетплейсі OpenSea за 2500 ETH, але фізичну пляшку отримає лише той, хто знищить цей токен.

За даними найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, початкова вартість пляшки за курсом на 24 червня перевищує $2,8 млн.

Вино виготовлене з винограду сорту Прем’єр Крю врожаю 2017 року в маєтку Allouchery на північному сході Франції, повідомили у Champagne Avenue Foch. У сімействі Алушері стверджують, що зберегли багатовікові виноробні традиції і навіть використовують ті самі преси для вина, що багато поколінь до них.

Сама пляшка єдина у своєму роді — вона прикрашена зображеннями «елітних» NFT із колекцій Sneaky Vampire Syndicate та Bored Ape Yacht Club, а також етикеткою з чистого олова з камінням Swarovski. Ідея належить британському підприємцю Шамі Шину.

Шампанське Magnum, Обозреватель

«NFT — це нові діаманти... Я вважаю, його кілька разів перепродадуть, перш ніж фізична пляшка потрапить до потрібної людини, яка її буде ходлити (утримуватиме актив в очікуванні зростання курсу. — Ред.). Щоб отримати фізичну пляшку шампанського, покупцеві необхідно „спалити“ NFT. Саме шампанське також є витвором мистецтва неперевершеної якості», — — каже Шин.

Презентація пляшки відбудеться 25 червня у лондонському клубі The Box. Аукціон триватиме до 17 вересня, але вік учасників обмежений 21 роком.

Цікаво, що Шамі Шину належить і попередній рекорд. Саме він створив шампанське Taste of Diamonds, яке вважалося найдорожчим раніше — у 2013 році його продали за $1,3 млн.

Заробити не лише на «шампанському» можна, скориставшись платформою aStake для автоматизованого стейкінгу. Вона дозволяє заробляти пасивно на криптовалюті.

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