Найдорожче шампанське в історії виставили на криптоаукціон (фото) — Finance.ua
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Найдорожче шампанське в історії виставили на криптоаукціон (фото)

Фінтех і Картки
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Виробник шампанського Champagne Avenue Foch виставив на аукціон пляшку ігристого напою, яка може стати найдорожчою в історії. Особливість лоту в тому, що його можна купити лише за криптовалюту.
Шампанське Magnum продається на NFT-маркетплейсі OpenSea за 2500 ETH, але фізичну пляшку отримає лише той, хто знищить цей токен.
За даними найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, початкова вартість пляшки за курсом на 24 червня перевищує $2,8 млн.
Вино виготовлене з винограду сорту Прем’єр Крю врожаю 2017 року в маєтку Allouchery на північному сході Франції, повідомили у Champagne Avenue Foch. У сімействі Алушері стверджують, що зберегли багатовікові виноробні традиції і навіть використовують ті самі преси для вина, що багато поколінь до них.
Сама пляшка єдина у своєму роді — вона прикрашена зображеннями «елітних» NFT із колекцій Sneaky Vampire Syndicate та Bored Ape Yacht Club, а також етикеткою з чистого олова з камінням Swarovski. Ідея належить британському підприємцю Шамі Шину.
Шампанське Magnum
Шампанське Magnum, Обозреватель
«NFT — це нові діаманти... Я вважаю, його кілька разів перепродадуть, перш ніж фізична пляшка потрапить до потрібної людини, яка її буде ходлити (утримуватиме актив в очікуванні зростання курсу. — Ред.). Щоб отримати фізичну пляшку шампанського, покупцеві необхідно „спалити“ NFT. Саме шампанське також є витвором мистецтва неперевершеної якості»,
— — каже Шин.

Презентація пляшки відбудеться 25 червня у лондонському клубі The Box. Аукціон триватиме до 17 вересня, але вік учасників обмежений 21 роком.
Цікаво, що Шамі Шину належить і попередній рекорд. Саме він створив шампанське Taste of Diamonds, яке вважалося найдорожчим раніше — у 2013 році його продали за $1,3 млн.
Заробити не лише на «шампанському» можна, скориставшись платформою aStake для автоматизованого стейкінгу. Вона дозволяє заробляти пасивно на криптовалюті.

Заробити з aStake

За матеріалами:
Обозреватель
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