Найбільший у світі виробник вітрових турбін йде з рф — Finance.ua

Найбільший у світі виробник вітрових турбін йде з рф

Вчора 13:31 — Фондовий ринок

Данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas через вторгнення рф в Україну виходить з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанії під час зборів акціонерів.

Vestas — один з найбільших у світі виробників вітрогенераторів.

Як повідомив данський телеканал, відхід Vestas торкнеться як двох російських заводів у Росії, так і клієнтської підтримки.

Vestas планує провести впорядковану передачу бізнесу відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.

За словами гендиректора Хенріка Андерсена, буде перехідний період, коли функціонувватимуть «вибрані види діяльності».

План компанії — «упорядкована передача бізнесу відповідно до міжнародного та місцевого права».

Виробник вітрогенераторів працював на російському ринку з 2017 року, коли Vestas уклала угоду з фінською енергетичною компанією Fortum про проєкти вітрових турбін в Росії.

Довідка Finance.ua:

Vestas Wind Systems — данська компанія, що виробляє, продає, встановлює та обслуговує вітрові турбіни. Компанія є найбільшим у світі виробником вітрових турбін.

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