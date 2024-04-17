Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях — Finance.ua

Найбільший банк Китаю відмовився приймати платежі з росії в юанях
Найбільший банк Китаю ICBC та ще чотири — China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou та Bank of China — зупинили прийом платежів з росії в юанях.
Про це «Известиям» розповіли джерела в російській бізнес-спільноті.
Ситуація різко погіршилася наприкінці березня — 80% транзакцій стали повертатися відправникам, зазначають співрозмовники видання.
Платежі, що йдуть до Китаю, спочатку довго висять, потім клієнта просять заповнити додаткові анкети, починається перевірка, потім приходить відмова в проведенні операції без пояснення причини, кажуть учасники ринку.
Проблема з переказом юанів до Китаю обмежує імпорт обладнання у квітні, зазначив один із співрозмовників видання.
У грудні минулого року президент США Джо Байден дозволив американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти компаній та фінансових організацій третіх країн за співпрацю з росією.
Спочатку китайські банки відмовилися приймати платежі з росії у доларах, оскільки вони відстежуються США. Але вже у січні кілька кредитних організацій відмовилися від транзакцій у юанях.
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