Найбільшого виробника одягу в рф продадуть «Калашнікову»: шитимуть одяг для військових — Finance.ua

Найбільшого виробника одягу в рф продадуть «Калашнікову»: шитимуть одяг для військових Сьогодні 18:27 — Фондовий ринок

Фабрики найбільшого російського виробника одягу Gloria Jeans в Ростовській області продадуть пов’язаній із концерном «Калашніков» компанії «Булава». Там збираються шити спецодяг для військових.

Про це пише The Moscow Times.

Новий інвестор планує працевлаштувати всіх працівників — близько 400 людей.

За інформацією російського «Інтерфакс», угоду ще не завершено — вона перебуває в процесі оформлення.

Раніше частку в 21% у ТОВ «Булава» отримала компанія «Тріада-ТКО», що випускає спецодяг для військових. Вона входить до «Концерну Калашніков».

Також вдалося залучити інвестора, якому передано право оренди виробничих майданчиків GJ у Зернограді, Сальську та станиці Єгорлицькій. Робочі місця там також обіцяють зберегти. По решті майданчиків переговори з потенційними інвесторами продовжуються.

ТОВ «Булава» було створено в 2022 році. Основний вид діяльності «Булави» — виготовлення спецодягу.

Нагадаємо:

Найбільший виробник одягу в Росії Gloria Jeans закриває фабрики у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області.

Причиною у керівництві компанії назвали те, що багато працівників пішли на війну з Україною, через що виробництво стало невигідним.

Економічна Правда За матеріалами:

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