Найбільшого виробника одягу в рф продадуть «Калашнікову»: шитимуть одяг для військових — Finance.ua
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Найбільшого виробника одягу в рф продадуть «Калашнікову»: шитимуть одяг для військових

Фондовий ринок
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Фабрики найбільшого російського виробника одягу Gloria Jeans в Ростовській області продадуть пов’язаній із концерном «Калашніков» компанії «Булава». Там збираються шити спецодяг для військових.
Про це пише The Moscow Times.
Новий інвестор планує працевлаштувати всіх працівників — близько 400 людей.
За інформацією російського «Інтерфакс», угоду ще не завершено — вона перебуває в процесі оформлення.
Раніше частку в 21% у ТОВ «Булава» отримала компанія «Тріада-ТКО», що випускає спецодяг для військових. Вона входить до «Концерну Калашніков».
Також вдалося залучити інвестора, якому передано право оренди виробничих майданчиків GJ у Зернограді, Сальську та станиці Єгорлицькій. Робочі місця там також обіцяють зберегти. По решті майданчиків переговори з потенційними інвесторами продовжуються.
ТОВ «Булава» було створено в 2022 році. Основний вид діяльності «Булави» — виготовлення спецодягу.
Нагадаємо:
Найбільший виробник одягу в Росії Gloria Jeans закриває фабрики у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області.
Причиною у керівництві компанії назвали те, що багато працівників пішли на війну з Україною, через що виробництво стало невигідним.
За матеріалами:
Економічна Правда
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