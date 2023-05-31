Найбільше з лютого: в Міненерго розповіли, скільки абонентів були без світла через збій у вівторок — Finance.ua

Найбільше з лютого: в Міненерго розповіли, скільки абонентів були без світла через збій у вівторок Сьогодні 10:44 — Енергетика

Через розсинхронізацію енергосистеми України в вівторок без світла залишились майже 2 мільйони споживачів.

Близько 13:00 30 травня через надзвичайну ситуацію у оператора системи передачі електроенергії відбулася розсинхронізація енергосистеми.

«Загалом без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях — Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях», — зазначили в міністерстві.

У Міненерго додали, що це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії.

Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.

Про результати роботи комісії в Міненерго пообіцяли повідомити додатково.

Економічна Правда За матеріалами:

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