Найбільша роздрібна мережа Індії інтегрувала платежі в цифрових рупіях — Finance.ua

Найбільша роздрібна мережа Індії інтегрувала платежі в цифрових рупіях 06.02.2023, 00:37 — Фінтех і Картки

Reliance Retail, одна з найбільших роздрібних мереж Індії, почала приймати цифрові рупії (CBDC) у одному з магазинів Freshpik. Компанія планує розпоширити підтримку на всю торгові точки мережі.

Ві Субраманіам, виконавчий директор Reliance Retail, зазначив, що прийняття цифрової валюти центрального банку (CBDC) відповідає баченню фірми щодо надання «можливості вибору» індійським споживачам. Керівник також підкреслив, що ця ініціатива дає фірмі можливість пропонувати альтернативний спосіб оплати у своїх магазинах.

Згідно зі звітом , Reliance Retail співпрацює з компаніями ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank і fintech Innoviti Technologies для розгортання підтримки CBDC. Споживачам, які обрали оплату цифровими рупіями, в магазині буде надано QR-код для завершення платежу.

Плани щодо CBDC країни були викладені Резервним банком Індії (RBI) 7 жовтня в 51-сторінковому документі. Центральний банк країни визначив різні фактори, включно з потенційним позитивним і негативним впливом цифрової рупії на країну. За даними RBI, одним із мотивів створення CBDC є зниження операційних витрат на управління грошовими коштами.

У листопаді RBI запустив оптовий пілот цифрової рупії для установ і продавців. 1 грудня центральний банк запустив пілотний проєкт CBDC для роздрібних споживачів у рамках закритої групи продавців і покупців.

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