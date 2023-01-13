Найбільша інвесткомпанія BlackRock хоче скоротити пів тисячі працівників — Finance.ua

Найбільша інвесткомпанія BlackRock хоче скоротити пів тисячі працівників Сьогодні 03:06 — Фондовий ринок

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock планує скоротити близько 500 працівників або до 3% свого персоналу в умовах «безпрецедентного ринкового середовища».

Про це повідомив речник компанії, передає MarketWatch

«BLK вживає низку цілеспрямованих дій, щоб переформатувати свої команди після значного зростання штату за останні роки. Ми вносимо деякі зміни в розмір і форму нашого штату», — сказав речник.

Востаннє інвесткомпанія знижувала чисельність персоналу в 2019 році.

Аналітики очікують скорочення прибутку компанії з розрахунку на акцію до $8,08 з $10,42 за аналогічний період роком раніше та зниження виторгу до $4,25 млрд з $5,12 млрд.

Нагадаємо, одна з найбільших криптовалютних бірж Coinbase оголосила, що скоротить 20% штату працівників під час спаду на ринку криптовалют.

Раніше інші технологічні компанії також оголосили про скорочення робочих місць після того, як вони почали наймати нових працівників під час пандемії COVID-19. Минулого тижня Amazon заявив, що скоротить 18 тисяч робочих місць, тоді як Salesforce скоротила понад 7 тисяч осіб (або 10%). Ілон Маск скоротив приблизно половину працівників Twitter після того, як минулого року став генеральним директором, а Meta скоротила понад 11 тисяч робочих місць, або 13%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.