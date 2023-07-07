Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, — Міненерго — Finance.ua
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Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, — Міненерго

Енергетика
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Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, — Міненерго
Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, — Міненерго
Енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів. Тому наступна зима також буде складною.
Про це заявив заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров, повідомляє пресслужба Міненерго.
«Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога. Враховуючи особливості забезпечення живлення Одеського регіону і обставини, що виникають після обстрілів, маємо напрацювати механізми, як оперативно реагувати на надзвичайні ситуації і забезпечити найбільш критичні об'єкти альтернативним живленням», — зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, з жовтня минулого року почалися багатогодинні відключення електроенергії в Україні через ракетні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Приблизно з 10 лютого відключення припинилися.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що потужності в енергосистемі України замало і промисловим підприємствам вже урізали ліміти. Відключення світла для побутових споживачів можливі у літній пік споживання у липні-серпні.
Далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, проте Харченко вважає, що восени відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру.
Зазначимо, за прогнозом НБУ, суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не очікується, за винятком локальних і ситуативних дефіцитів у другому півріччі 2023 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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