Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років — Finance.ua

Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років

Вчора 21:03 — Казна та Політика

Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років

Народні депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт № 7171 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону України з порушеннями вимог нормативно-правових норм в особливий період або під час дії правового режиму воєнного стану зареєстровано групою народних депутатів у Верховній Раді 17 березня, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кримінальний кодекс новелою, згідно з якою перетин державного кордону України військовослужбовцями, військовозобов’язаними, резервістами, особами, що підлягають мобілізації, а також народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування без законних підстав під час особливого періоду чи воєнного стану карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без неї.

Дія цієї статті також поширюється на сільських, селищних, міських голів, правоохоронців, суддів, суддів Конституційного Суду, прокурорів.

Відповідно до законопроєкту, сприяння посадовими особами та/або військовослужбовцями Державної прикордонної служби у скоєнні таких дій карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

Законопроєкт обумовлює, що особа не несе кримінальної відповідальності за незаконний перетин держкордону України, якщо вона протягом 10 днів після набрання чинності цим положенням закону повертається в Україну.

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