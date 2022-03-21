Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років

Вчора 21:03Казна та Політика
1687
Нардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 роківНардепи пропонують карати за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану позбавленням волі до 10 років
Народні депутати пропонують встановити кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану.
Відповідний законопроєкт № 7171 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону України з порушеннями вимог нормативно-правових норм в особливий період або під час дії правового режиму воєнного стану зареєстровано групою народних депутатів у Верховній Раді 17 березня, повідомляє сайт парламенту.
Автори законопроєкту пропонують доповнити Кримінальний кодекс новелою, згідно з якою перетин державного кордону України військовослужбовцями, військовозобов’язаними, резервістами, особами, що підлягають мобілізації, а також народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування без законних підстав під час особливого періоду чи воєнного стану карається позбавленням волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без неї.
Дія цієї статті також поширюється на сільських, селищних, міських голів, правоохоронців, суддів, суддів Конституційного Суду, прокурорів.
Відповідно до законопроєкту, сприяння посадовими особами та/або військовослужбовцями Державної прикордонної служби у скоєнні таких дій карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.
Законопроєкт обумовлює, що особа не несе кримінальної відповідальності за незаконний перетин держкордону України, якщо вона протягом 10 днів після набрання чинності цим положенням закону повертається в Україну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.