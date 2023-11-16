«Нафтогаз» попереджає клієнтів «Закарпатгазу» про переведення на сервіси своєї газопостачальної компанії — Finance.ua

«Нафтогаз» попереджає клієнтів «Закарпатгазу» про переведення на сервіси своєї газопостачальної компанії Сьогодні 14:38 — Фондовий ринок

Група «Нафтогаз» попередила клієнтів АТ «Закарпатгаз», що перейшло під її управління, про переведення на сервіси Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

«Звертаємо увагу споживачів Закарпатської області, що сервіси, якими ви користувалися досі для передання показань газового лічильника, не працюватимуть», — ідеться в повідомленні групи на сайті.

Там уточнили, що споживачі мають можливість скористатися загальними сервісами Групи «Нафтогаз». Зокрема, щомісяця з 28-го по 5-те число передавати показання газового лічильника за допомогою особистого кабінету (my.gas.ua), сайту ( https://gas.ua/uk/indicators за спрощеною процедурою — без реєстрації), чатів GASUA у Viber або Telegram, а також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger або через SMS на номер 4647.

У групі також порадили скористатися послугами її контакт-центрів.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» 13 листопада заявив, що АТ «Закарпатгаз», яке обслуговує 278 тис. домогосподарств і понад 4 тис. юросіб, перейшло під управління групи, ставши 19-м підприємством, що перейшло під контроль держави від початку поточного року.

У «Нафтогазі» запевнили, що для жителів Закарпаття тарифи, особисті рахунки та реквізити для оплати залишаються незмінними.

Наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

«Нафтогаз України» у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ «Газорозподільні мережі України» («Газмережі»), основним видом діяльності якого зазначено розподіл газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Кабінет Міністрів постановою № 1335 від 25 листопада 2022 року передав «Газмережам» в експлуатацію державні газорозподільні мережі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.