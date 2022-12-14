Нафта дешевшає на тлі сумнівів у попиті через зростання запасів у США — Finance.ua

Нафта дешевшає на тлі сумнівів у попиті через зростання запасів у США Сьогодні 10:34 — Енергетика

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку під час торгів впали в ціні до 80,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:45, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,38%.

При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 75,13 долара за барель, втративши 0,34%.

Ціни на нафту впали на початку торгів у середу після того, як галузеві дані показали несподіване збільшення запасів сирої нафти в США всупереч прогнозам аналітиків про зниження, що посилило побоювання щодо послаблення попиту навіть в умовах скорочення пропозиції, відзначає Reuters.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,8 мільйона барелів за тиждень до 9 грудня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти, тоді як аналітики, опитані Reuters, очікували зниження запасів на 3,6 мільйона барелів.

У своєму останньому щомісячному звіті ОПЕК заявила, що очікує значного зростання світового попиту на нафту в 2023 році, а потенційний економічний підйом буде пов’язаний із послабленням COVID-політики Китаю.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.