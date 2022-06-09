​​Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що буде з кредитуванням — Finance.ua

​​Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що буде з кредитуванням

​​Національний банк підняв облікову ставку до 25%: що буде з кредитуванням

У Національному банку не очікують за нинішніх умов значного негативного впливу підвищення облікової ставки на обсяги кредитування.

Про це повідомляє Нацбанк в Telegram-каналі.

«Суттєве підвищення облікової ставки Національним банком одразу на 15 в.п. до 25% викликає багато дискусій. Одне з ключових дискусійних питань — можливий негативний вплив цього кроку на кредитування: мовляв, якщо гривня подорожчає, то подорожчають і банківські кредити для бізнесу й населення, що стримуватиме відновлення економіки», — сказано в повідомленні.

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Як пояснюють у Нацбанку, в умовах ринкової економіки причинно-наслідковий зв’язок традиційно такий: слідом за зростанням облікової й депозитних ставок вартість кредитування також зростає. Водночас регулятор не очікує за поточних умов значного негативного впливу від підвищення облікової ставки на обсяги кредитування.

Причини:

по-перше, вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись не на розмір облікової ставки, а на фактичну вартість фондування: депозитів населення та бізнесу. Тож кредитні ставки зростатимуть поступово та співмірно до зростання вартості депозитів і переважно зі збереженням поточного спреду між ними;

по-друге, з початку повномасштабної війни кредитування зростає переважно за рахунок участі банків у державних програмах , зокрема «Доступні кредити 5-7-9%». А умовами цієї програми передбачено фіксовану ставку для позичальників. Тож позичальники як і раніше матимуть доступ до дешевих кредитів. А ставкa, за якою отримують доходи банки, зростатиме паралельно ставкам за депозитами;

по-третє, ставки за новими гривневими кредитами бізнесу включають плату за ризики, що є значно вищими в умовах воєнного часу. Тож кредитні ставки на тлі ризиків, спричинених повномасштабною війною, вже зросли навіть за незмінної ключової ставки — з 10,8% річних у січні до 13,7% у квітні. Але доступ банків та позичальників до державних програм гарантій на портфельній основі знижує ризики та зменшує тиск на кредитні процентні ставки;

по-четверте, банкам важливо підтримати клієнтів у скрутних обставинах. Для цього фінустанови йдуть на поступки клієнтам, які зазнали фінансових труднощів через війну, зокрема пропонуючи реструктуризації та тимчасово нижчі кредитні ставки. Такі кроки знижують потенційні втрати самих банків через дефолти позичальників та не мають негативного впливу на капітал.

«У нинішніх умовах головним завданням Національного банку є збереження макрофінансової стабільності шляхом уникнення цінових та курсових шоків, убезпечення від знецінення гривневих коштів населення та бізнесу, збереження довіри до національної валюти, збереження міжнародних резервів для підтримки економіки, стабілізації очікувань економічних агентів», — додали в Нацбанку.

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